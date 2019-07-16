В Греции любителей экстремального селфи снесло потоком воздуха от самолета

Самолеты на острове Скиатос пролетают над головами туристов на высоте 10-20 метров.

Аэропорт Греческого острова Скиатос стал местом притяжения любителей экстремального селфи. Этот аэропорт знаменит тем, что ВПП полоса начинается сразу за прибрежной дорогой. Самолеты здесь пролетают над головами туристов на высоте около 10-20 метров.

На днях самолет British Airways Embraer E190 совершил особо низкую посадку, и туристы, которые собрались для острых ощущений и необычных кадров, были снесены с возвышенностей потоком воздуха от приземляющегося лайнера.

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Видео: YouTube/Cargospotter