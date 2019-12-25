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В Греции из-за коронавируса полностью изолировали Эхинос
Сегодня, 9:51
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lesjasap

В Греции из-за коронавируса полностью изолировали Эхинос

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Семь дней поселение будет самоизолировано.

В Греции из-за коронавируса полностью изолировали поселение Эхинос в периферии Ксанти. Об этом рассказал генеральный секретариат гражданской защиты. Они объяснили, что жители населенного пункта на севере-востоке страны в течение семи дней будут находится в полной самоизоляции от мира. 

К данной мере привела новая вспышка заражений COVID-19. За последние дни в Эхиносе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. С 11 июня в поселении выявлено 73 новых случая инфицирования коронавирусом. Болезнь унесла жизни четырех человек за последние три дня.

Главный эпидемиолог Греции Сотириос Циодрас, а также глава Восточной Македонии и Фракии Христос Метиос ввели протокол первого этапа борьбы с пандемией коронавируса.

Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий.

Теги: греция, изоляция, коронавирус, эхинос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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