В Греции из-за коронавируса полностью изолировали Эхинос

Семь дней поселение будет самоизолировано.

В Греции из-за коронавируса полностью изолировали поселение Эхинос в периферии Ксанти. Об этом рассказал генеральный секретариат гражданской защиты. Они объяснили, что жители населенного пункта на севере-востоке страны в течение семи дней будут находится в полной самоизоляции от мира.

К данной мере привела новая вспышка заражений COVID-19. За последние дни в Эхиносе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. С 11 июня в поселении выявлено 73 новых случая инфицирования коронавирусом. Болезнь унесла жизни четырех человек за последние три дня.

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