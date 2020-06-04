По словам представителя организации, интернет должен оставаться свободным внутри самой России.

В Госдепе призвали не отключать Россию от интернета. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы организации Нед Прайс.

По его словам, Госдеп делает все, чтобы не допустить ограничение информационной среды в России. Он призвал ответственные стороны не устраивать "интернет-блэкауты". Также Прайс заявил, что интернет должен оставаться свободным внутри самой России.

Ранее Захарова заявила, что США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине.

Видео: YouTube / U.S. Department of State