В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил в каталоге Google Play 17 приложений, которые разряжают батарею смартфона. Список приложений опубликован на официальном сайте.
Специалисты нашли алкогоритм, который показывает рекламу в приложении. В первые двое суток после установки реклама появляется в умеренном режиме, но потом количество баннеров только увеличивалось.
Эксперты отметили, что такая реклама только мешает работе с приложением. А также баннеры нагружают аккумулятор, что влияет на их автономность. При этом, инструменты безопасности Android не могут вычислить шаблоны отображения баннеров из-за их хаотичного появления.
Google просит разрешить удалять в Android предустановленные программы.
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