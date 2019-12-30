В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

В 17 приложениях нашли данную проблему.

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил в каталоге Google Play 17 приложений, которые разряжают батарею смартфона. Список приложений опубликован на официальном сайте.

Специалисты нашли алкогоритм, который показывает рекламу в приложении. В первые двое суток после установки реклама появляется в умеренном режиме, но потом количество баннеров только увеличивалось.

Эксперты отметили, что такая реклама только мешает работе с приложением. А также баннеры нагружают аккумулятор, что влияет на их автономность. При этом, инструменты безопасности Android не могут вычислить шаблоны отображения баннеров из-за их хаотичного появления.

Google просит разрешить удалять в Android предустановленные программы.