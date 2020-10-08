В Гималаях нашли ранее неизвестный вид лука

Растение обнаружили в долине Нити района Чамоли в штате Уттаракханд в деревне Малари.

Главный научный сотрудник Икар Анджула Пандей совместно с коллегами работал над систематической ботаникой рода Allium. При этом ученым удалось обнаружить ранее неизвестный вид лука Allium negianum. Статья опубликована в журнале PhotoKeys.

Новый вид назвали в честь доктора Кулдипа Сингха Неги. Растение было найдено в долине Нити района Чамоли в штате Уттаракханд в деревне Малари. Растет новый вид лука от 3 до 4,8 тыс. метров над уровнем моря. Отмечается, что этот вид впервые нашли только в Гималаях.

Причем местные жители данный вид лука уже давно используют местные жители.

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