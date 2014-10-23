В Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина

Ульрих Райц рассказал о том, что Венгрия опровергла тезис Евросоюза.

Встреча венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным опровергла тезис западных политических лидеров о том, что с Москвой нельзя вести переговоры. Такое мнение высказал шеф-корреспондент иностранного журнала Focus Ульрих Райц в своей видеоколонке, размещенной на YouTube-канале. Специалист рассказал о том, что сейчас впервые отвергается то, что говорили европейцы о диалоге с РФ, а миру становится очевидно, что, на самом деле, с Владимиром Путиным можно говорить.

ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет <…> На это он согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО. Ульрих Райц, журналист

По мнению иностранца, глава правительства Венгрии "вопреки командованию", прилетел с рабочим визитом в Москву, где его встретил Владимир Путин, в то время как представители Европейского союза отрицают такую возможность переговоров. Однако Орбан и Путин все же обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом.

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Фото и видео: YouTube / FOCUS online