На западе Германии промчался разрушительный торнадо

Автомобилисты сняли на видео мчащуюся прямо на них воронку смерча.

По западной части Германии прошелся мощный торнадо.

Под удар торнадо попали 5 деревень. В результате природного явления повреждены около 50 домов, два из них теперь не пригодны для проживания. Повалены деревья. Два человека получили травмы. Из-за разгула стихии было нарушено электроснабжение и железнодорожное сообщение.

Очевидцам удалось снять на видео воронку смерча из салонов своих автомобилей.

Накануне Piter.TV сообщал о мощном урагане, который прошел над США, и публиковал видео из Нью-Йрка, где стихия ударила сильнее всего.

Видео: Twitter/ Bjorn Wobedo; MDK