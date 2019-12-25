В Германии после выборов могут пересмотреть позицию по "Северному потоку - 2"

Подчеркивается, что "Зеленые" могут начать антироссийскую политику и встать на сторону Запада.

Представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что новое правительство страны может пересмотреть договоренности с РФ, которые касаются трубопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал в интервью изданию "Известия".

Ункауф выразил уверенность, что энергетическая политика государства подвергнется изменениям при любых результатах грядущих выборов.

Если к власти придет партия "Зеленых", возникнут трудности с поставками газа, будет пересмотр соглашений. Но даже если они не окажутся во главе, все равно вслед за формированием правительства последует пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы. Урс Ункауф, представитель Федеральной ассоциации экономразвития и внешторга ФРГ

Он подчеркнул, "Зеленые" могут начать антироссийскую политику и встать на сторону Запада. По словам Ункауфа, в случае их победы Берлину будет сложнее вести переговоры с Москвой по энергетической тематике, так как данное политическое объединение не имеет достаточной компетенции в России.

Ранее грузинский политик Михаил Саакашвили объяснил, чем "Северный поток - 2" полезен для Украины.

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