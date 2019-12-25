В Германии ответили на просьбу жителей российской деревни починить дорогу

Они решили обратиться к Меркель, потому что деревня была основана русскими немцами.

Офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель ответила гражданам России, которые проживают в деревне Верхний Карбуш Омской области, на просьбу заасфальтировать дорогу. Об этом информирует издание "Сибирь. Реалии"* (*по решению Минюста РФ издание включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова сообщила СМИ, что в письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила россиян за их просьбу. Однако, в помощи им было отказано.

Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. <...> Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь. Надин Вахтер, представитель ФРГ

Жителям деревни посоветовали обратиться в офис "Международного союза немецкой культуры", который находится в Москве. Дроздова отметила, что даже такому ответу местные обрадовались, так как они ожидали "отписку в духе российских чиновников". По ее словам, данный случай положительно сказался на строительстве дороги: когда власти узнали о письме, то пообещали положить асфальт в деревне в следующем году.

Напомним, в начале лета жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать деревенскую дорогу. Они отметили, что на протяжении многих лет местные власти игнорируют этот запрос. К Меркель они решили обратиться, потому что деревня была основана русскими немцами. У многих жителей сохранились немецкие корни.

Ранее мы сообщали, что дорожники из Ленинградской области и Финляндии обменялись опытом работы.

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