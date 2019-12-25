Дорожники из Ленобласти и Финляндии обменялись опытом работы

Для специалистов провели обучающий онлайн-семинар.

В понедельник, 28 июня, прошел обучающий онлайн-семинар для дорожников из Ленинградской области и Финляндии, где специалисты смогли обменяться опытом обслуживания и ремонта магистралей, передает пресс-служба местного правительства.

Так, дорожники из Финляндии, сотрудники дорожного комитета Ленинградской области и "Ленавтодора" обсудили применение хлористого кальция для обеспыливания и обработки дорог зимой вместо привычной технической соли. Также были изучены особенности конструкции водопропускных труб, объемы материала для подсыпки гравийных дорог во время обслуживания. В том числе на семинаре обсудили, как применять "мягкй асфальт", благодаря которому покрытие дороги не пылит после проезда машин.

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Фото: Piter.tv