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Судостроительной компании не хватает кабелей для подводных лодок
Сегодня, 13:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Судостроительной компании не хватает кабелей для подводных лодок

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Кабели должны поступать с АО "Севкабель". Но предприятие на Васильевском острове ликвидировано.

Объединенная судостроительная корпорация столкнулась с проблемой, связанной со строительством подводных лодок, кабели для которых должны поступать с АО "Севкабель". При этом предприятие, которое находится на Васильевском острове, ликвидировано.

По данным "Фонтанки", АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) официально обратилась в банк "ТРАСТ" и в бывшее предприятие "ПК "Севкабель". Госкорпорацию интересует, как они должны выполнять контракт по оборонзаказу на строительство и ремонт российских подводных лодок без нужных материалов. Речь идет о подлодках ядерного сдерживания. Причем "Севкабель" был единственным заводом в России, где производили нужный для ВМФ кабель.

Ранее между управляющей "Севкабелем" компанией и банком "ТРАСТ" возник спор за будущее старейшего в России кабельного предприятия. Итог – признание банкротом и ликвидация предприятия, а также увольнение более 500 работников.

Фото: ВКонтакте / СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE

Теги: кабель, севкабель, судостроительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 13:43

Какое то размягчение мозгов. У пятнистого вилла в Германии, что и слезливый лыжи навострил? Гнать! На выборы... 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:54

Нынешние выборы не более чем электронный фальсификат.

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Аноним
Сегодня 13:49

Эти вопросы контрразведке нужно задавать вообще-то. Обыкновенная технологическая диверсия иностранных спец.служб, через своих агентов влияния. И на всё это тупо смотрели сквозь пальцы. А теперь вдруг засуетились.. С чего бы это вдруг?)

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Аноним
Сегодня 14:33

Я там работал .первый кабель до американки был сделан там. Тех кто распродал завод и землю надо расстрелять и принародно

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