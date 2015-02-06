Судостроительной компании не хватает кабелей для подводных лодок

Кабели должны поступать с АО "Севкабель". Но предприятие на Васильевском острове ликвидировано.

Объединенная судостроительная корпорация столкнулась с проблемой, связанной со строительством подводных лодок, кабели для которых должны поступать с АО "Севкабель". При этом предприятие, которое находится на Васильевском острове, ликвидировано.

По данным "Фонтанки", АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) официально обратилась в банк "ТРАСТ" и в бывшее предприятие "ПК "Севкабель". Госкорпорацию интересует, как они должны выполнять контракт по оборонзаказу на строительство и ремонт российских подводных лодок без нужных материалов. Речь идет о подлодках ядерного сдерживания. Причем "Севкабель" был единственным заводом в России, где производили нужный для ВМФ кабель.

Ранее между управляющей "Севкабелем" компанией и банком "ТРАСТ" возник спор за будущее старейшего в России кабельного предприятия. Итог – признание банкротом и ликвидация предприятия, а также увольнение более 500 работников.

Фото: ВКонтакте / СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE