Судостроительной компании не хватает кабелей для подводных лодок

Объединенная судостроительная корпорация столкнулась с проблемой, связанной со строительством подводных лодок, кабели для которых должны поступать с АО "Севкабель". При этом предприятие, которое находится на Васильевском острове, ликвидировано.
По данным "Фонтанки", АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) официально обратилась в банк "ТРАСТ" и в бывшее предприятие "ПК "Севкабель". Госкорпорацию интересует, как они должны выполнять контракт по оборонзаказу на строительство и ремонт российских подводных лодок без нужных материалов. Речь идет о подлодках ядерного сдерживания. Причем "Севкабель" был единственным заводом в России, где производили нужный для ВМФ кабель.
Ранее между управляющей "Севкабелем" компанией и банком "ТРАСТ" возник спор за будущее старейшего в России кабельного предприятия. Итог – признание банкротом и ликвидация предприятия, а также увольнение более 500 работников.
Фото: ВКонтакте / СЕВКАБЕЛЬ | SEVCABLE
Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все
Какое то размягчение мозгов. У пятнистого вилла в Германии, что и слезливый лыжи навострил? Гнать! На выборы...
Нынешние выборы не более чем электронный фальсификат.
Эти вопросы контрразведке нужно задавать вообще-то. Обыкновенная технологическая диверсия иностранных спец.служб, через своих агентов влияния. И на всё это тупо смотрели сквозь пальцы. А теперь вдруг засуетились.. С чего бы это вдруг?)
Я там работал .первый кабель до американки был сделан там. Тех кто распродал завод и землю надо расстрелять и принародно