Жители омской деревни попросили Ангелу Меркель помочь уложить асфальт

Обратиться к Меркель жители решили, потому что их деревня была основана русскими немцами.

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили у канцлера Германии Ангелу Меркель помощи в укладке у них асфальта.

Омичи записали видео, где рассказали, что обращались в разные "чиновничьи конторы и в правительство России", но это так и не решило проблему. Несмотря на то, что деревня находится совсем недалеко от города Омск, она до сих пор не заасфальтирована.

Инициатором обращения стала депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова. Согласно составленной два года назад смете, на укладку дороги понадобится почти 43 миллиона рублей. В администрация Омского района уже отреагировали на видео, заявив, что работы по ремонту дороги перенесены на 2022 год из-за изменений в смете.

Ранее стало известно, что дорожный комитет пообещал отремонтировать 407 улиц в Ленобласти до конца года.

Видео: YouTube / It"s My Media