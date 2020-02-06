Военные спрогнозировали ситуацию за два года до ее начала.

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине. Это произошло еще за два года до реального происшествия. Такую информацию предоставил замначальника Генштаба ВС Павел Муравейко изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии прокомментировал эксперт

Сейчас план обороны страны направлен не на классическую защиту. Военные разрабатывают способы предотвращения возможной агрессии и войны. Аналитики изучили ситуацию и подготовили концепцию для армии до 2030 года. Им удалось смоделировать самые актуальные и наоборот невероятные ситуации, которые могут возникнуть. На их основе определяются методы защиты государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту.

