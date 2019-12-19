Дмитрий Песков рассказал, на чем основывается позиция начальника Генштаба.

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту. Там согласны с мнением главы Генерального штаба ВС России. Дмитрий Песков считает, что мнение профессионала основывается на анализе и мониторинге ситуации. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мнение профессионалов - единственно верное, и давать оценку администрация президента не может прокомментировал спикер

Результаты показали, что альянс действительно готовится к полномасштабному конфликту. НАТО проделывает определенные маневры, за которыми следят наши военные.

Ранее Piter.tv писал о том, что Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News