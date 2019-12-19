В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту. Там согласны с мнением главы Генерального штаба ВС России. Дмитрий Песков считает, что мнение профессионала основывается на анализе и мониторинге ситуации. Об этом сообщили "РИА Новости".
Мнение профессионалов - единственно верное, и давать оценку администрация президента не может
прокомментировал спикер
Результаты показали, что альянс действительно готовится к полномасштабному конфликту. НАТО проделывает определенные маневры, за которыми следят наши военные.
Ранее Piter.tv писал о том, что Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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