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В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

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Дмитрий Песков рассказал, на чем основывается позиция начальника Генштаба.

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту. Там согласны с мнением главы Генерального штаба ВС России. Дмитрий Песков считает, что мнение профессионала основывается на анализе и мониторинге ситуации. Об этом сообщили "РИА Новости".

Мнение профессионалов - единственно верное, и давать оценку администрация президента не может

прокомментировал спикер

Результаты показали, что альянс действительно готовится к полномасштабному конфликту. НАТО проделывает определенные маневры, за которыми следят наши военные.

Ранее Piter.tv писал о том, что Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: генштаб, дмитрий песков, кремль, нато
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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