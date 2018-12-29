Появились подробности смертельного ДТП в Гатчине

Водителю ВАЗ-21114 стало плохо, и он умер прямо за рулем двигающегося автомобиля.

Утром 18 января жители Гатчины стали свидетелями аварии. По словам очевидцев, около 07:30 напротив дома №13/2 по Пушкинскому шоссе ВАЗ-21114 врезался в "Ладу Гранту". В сети появилось видео с места происшествия.

Позже стало известно, что 64-летнему водителю ВАЗ-21114 стало плохо, и он уже не смог управлять транспортным средством. Столкнувшись с другим автомобилем, машина въехала в сугроб возле строящегося храма. Внутри нашли мертвого мужчину.

Подробности аварии выясняются. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в аварии на "Сортавале" погибли женщина и ребенок.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.