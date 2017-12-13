В Петербурге водитель умер за рулем машины прямо во время движения

В Петербурге скончался мужчина за рулем своего автомобиля.

В Петербурге 16 февраля водителю автомобиля стало плохо во время движения в Невском районе. К счастью, удалось избежать ДТП, но на проезжей части собирается пробка.

Очевидцы сообщают, около 13.00 на Дальневосточном проспекте недалеко от пересечения с Гранитной улицей заметили полицейскую машину, а рядом лежало тело накрыто простыней. Также свидетели обратили внимание на то, что у автомобиля, который стоит под железнодорожным мостом разбитое стекло со стороны водителя.

В Следственном Комитете и МВД по Петербургу и области подтвердили, что водителю иномарки стало плохо за рулем автомобиля, а вскоре мужчина вовсе скончался.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург