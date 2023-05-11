В Ленобласти водитель UAZ Hunter скончался за рулем

Он въехал в металлический шкаф с газовым оборудованием.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 20 октября около дома 14 по улице Советской в поселке Запорожское 55-летний водитель автомобиля UAZ Hunter въехал в стену и металлический шкаф с газовым оборудованием. По предварительным данным, мужчина скончался еще до момента столкновения.

Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти столкнулись машина скорой помощи и "легковушка".

Фото: Piter.TV