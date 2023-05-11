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В Ленобласти водитель UAZ Hunter скончался за рулем
Сегодня, 9:12
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В Ленобласти водитель UAZ Hunter скончался за рулем

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Он въехал в металлический шкаф с газовым оборудованием.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 20 октября около дома 14 по улице Советской в поселке Запорожское 55-летний водитель автомобиля UAZ Hunter въехал в стену и металлический шкаф с газовым оборудованием. По предварительным данным, мужчина скончался еще до момента столкновения.

Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти столкнулись машина скорой помощи и "легковушка". 

Фото: Piter.TV 

Теги: водитель умер за рулем, запорожское
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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