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В Финляндии начали продавать домашний тест на ВИЧ
Сегодня, 13:21
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Rybka123
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В Финляндии начали продавать домашний тест на ВИЧ

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Стоимость теста составляет примерно 4 тысячи рублей. 

С понедельника, 27 августа, жители и гости Финляндии смогут приобрести домашний тест на ВИЧ. Об этом сообщается на сайте Yle.

Провести тест в домашних условиях достаточно просто – необходима лишь капля крови. Результат станет известен через 15 минут. По словам исполнительного директора Ведомства здравоохранения и социального развития THL  Юкки Керонена, надежность полученных данных была проверен.

По статистике в Финляндии ежегодно регистрируются случаи 160-180 новых случаев ВИЧ-инфицированных. Нарду с гомосексуалами и мигрантами инфекция становится все более распространенной среди гетеросексуалов. Самая высокая частота заражений зарегистрирована в Таиланде, России и Испании. Например, на территории Южной Карелией, граничащей с Россией, средний возраст ВИЧ-инфицированных мужчин в последние годы превышает 70 лет. Установлено, что значительная часть заразилась в РФ.  

Стоимость домашнего теста составляет примерно 4 тысячи рублей. 

Ранее на Piter.TV: Ученые создали наногель от любых вирусных заболеваний.

Фото: pixabay.com

                                                                                                                                                                   

Теги: вич , тест , финляндия
Категории: Лента новостей Мировые новости

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