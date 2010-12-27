Ученые создали наногель от любых вирусных заболеваний

Главным его преимуществом является низкая стоимость.

Ученые из свободного университета Берлина разработали инновационный наногель, который сможет эффективно предупреждать вирусные инфекции. Исследование об это было опубликовано в журнале "ACS Nano".

Немецко-индийская команда научных сотрудников создала сразу два наногеля, работающих против герпеса и артеривирусов. Вредоносные микроорганизмы соединяются с молекулами геля, что позволяет снизить риск заболевания. Применять мазь можно как людям, так и животным, а главным ее преимуществом будет невысокая стоимость.

Как сообщают ученые, такие полимерные гели абсолютно безвредны и могут распадаться на более мелкие фрагменты и выводиться через почки.

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