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Ученые создали наногель от любых вирусных заболеваний
Сегодня, 12:16
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Rybka123
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Ученые создали наногель от любых вирусных заболеваний

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Главным его преимуществом является низкая стоимость.

Ученые из свободного университета Берлина разработали инновационный наногель, который сможет эффективно предупреждать вирусные инфекции. Исследование об это было опубликовано в журнале "ACS Nano".

Немецко-индийская команда научных сотрудников создала сразу два наногеля, работающих против герпеса и артеривирусов. Вредоносные микроорганизмы соединяются с молекулами геля, что позволяет снизить риск заболевания. Применять мазь можно как людям, так и животным, а главным ее преимуществом будет невысокая стоимость.

Как сообщают ученые, такие полимерные гели абсолютно безвредны и могут распадаться на более мелкие фрагменты и выводиться через почки.

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Фото: pixabay.com

Теги: вирусы , наногель , наука
Категории: Лента новостей Картина дня Мировые новости

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