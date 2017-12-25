Во время исследования удалось выяснить, что попугаи могут отказаться от вознаграждения, если знают, что они смогут получить еще большую выгоду.

Попугаи могут оценивать выгоду и принимать экономически верные, продуманные решения. К такому выводы пришли немецкие ученые во время эксперимента. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Во время исследования удалось выяснить, что попугаи могут отказаться от вознаграждения, если знают, что они смогут получить еще большую выгоду.

Изначально ученые учили птиц обменивать предметы на еду. Пернатым предлагали пластмассовые или металлические предметы, которые потом они должны были обменять на еду. Три различных предмета можно было обменять на три различных лакомства от самого вкусного до обыкновенного. После этого перед попугаями встал выбор посложнее: взять небольшую порцию еды или предмет, который можно будет обменять на другую еду.

Если предлагаемая порция угощения была хуже той, которую можно было бы получить в обмен на предмет, птицы всегда выбирали обмен. Однако если им приходилось выбирать между одинаковыми угощениями, попугаи предпочитали минимизировать риски и усилия и неизменно выбирали порцию еды. Ученые

В дальнейшем ученые будут проводить эксперименты, чтобы понять, могут ли птицы сами занижать или завышать ценность предмета.

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Видео: Indicator_Ru/ Youtube