Джером Пауэлл объяснил причину провала американского банка.

В ФРС заявили, что руководство SVB подвергло банк значительным рискам и потерпело провал. Соответствующее заявление глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сделал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции в Вашингтоне. Чиновник добавил, что руководство обанкротившегося американского Silicon Valley Bank (SVB) подвергло кредитную организацию значительным рискам, связанным с ликвидностью и процентной ставкой. Эти причины привели к бизнесменов к провалу.

На базовом уровне руководство SVB потерпело провал. Они очень быстро взрастили банк, подвергли его значительным рискам в плане ликвидности и процентных ставок, но не хеджировали эти риски. Джером Пауэлл, глава ФРС

Эксперт добавил, что данные риски были всем видны и понятны в государственном регуляторе. Кредитная организация SVB пережила беспрецедентно быстрое и масштабное снятие концентрированной группой связанных вкладчиков денежных средств со своих финансовых счетов. Глава ФРС пояснил, что он лично заинтересован в том, чтобы понять, что "пошло не так, как это произошло". После этого, власти смогут объяснить, какие меры поддержки требуется предпринять для недопущения аналогичной ситуации в стране. Джером Пауэлл уверен в важности усиления контроля за банковский системой США.

В руководстве ФРС США выступили за ужесточение условий кредитования.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television