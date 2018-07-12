В ФРГ выступили против остановки проекта "Северный поток – 2"

Министр обороны ФРГ считает Россию надежным партнером.

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщило агентство DPA.

<…> Было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток - 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и условия договоренностей. Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны подчеркнула, что Россия является надежным партнером в вопросах поставок газа. Также Крамп-Карренбауэр пообещала оказывать помощь Латвии, как союзнику по НАТО.

Ранее Дания сняла политические возражения по "Северному потоку-2".

Видео: YouTube/ NZZ Neue Zürcher Zeitung