В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника

Один из лебедей, предположительно, погиб от удара током на высокоскоростной железной дороге.

Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбевшего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника. Об этом рассказала местная полиция.

Инцидент произошел 23 декабря на ж/д, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония). Один из лебедей, предположительно, погиб от удара током на высокоскоростной железной дороге. Вторая птица никак не хотела покидать место гибели спутника.

Пожарным пришлось поднимать лебедя с помощью специального оборудования. Из-за этого 23 поезда задержались на 50 минут. Уцелевшего лебедя выпустили на реке Фульда.

Летом на Патриарших прудах неизвестный отравил лебедя.

Фото : Bundespolizei