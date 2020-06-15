В Европе рекордно выросли цены на газ

В Европе наблюдается низкий уровень запасов в хранилищах.

Почти до 500 долларов за тысячу кубометров на споте выросли цены на газ в Европе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость газа выросла на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, а также из-за снижающихся поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В Нидерландах на хабе TTF спотовые цены также побили исторический рекорд. За день цена выросла до 484 долларов за тысячу кубометров.

При этом в Азии СПГ подорожал. По азиатскому спотовому индексу Platts JKM сентябрьский фьючерс составил 529 долларов за тысячу кубометров.

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