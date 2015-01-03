В России нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

Экономить можно 1,5 млрд рублей каждый год.

Счетная палата в отчете по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах сообщила, что экономить на строительстве дорог почти 1,5 млрд рублей каждый год можно, если использовать щебень по старому ГОСТу. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что сейчас нет возможности использовать асфальтобетоны с щебнем по старому ГОСТу 8267-93 при строительстве дорог. Состав новых смесей обходится дороже, но принципиальных изменений нет. Аудиторы подсчитали, что при строительстве дорог можно было бы экономить 1,47 млрд рублей ежегодно, если использовать старый щебень.

Качество дорог при этом осталось бы на прежнем уровне, то есть не стало хуже. Дороги, построенные по старым и новым стандартам почти не отчаются, а вот колейность отдельных участков из новых асфальтобетонов порой оказывается выше.

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