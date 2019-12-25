Во втором квартале 2021 года выросли реальные доходы россиян

На 6,8% в годовом выражении выросли во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян. Такие данные приводит Росстат.
Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходы человека с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных расходов.
Так, в первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,7%.
По данным Росстата, реальные доходы россиян остаются ниже на 0,8% по итогам первых двух кварталов 2021 года, ели сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году. Доходы россиян упали из-за пандемии коронавируса.
Ранее мы писали, что в Петербурге заметно подорожали земельные участки, которые пригодны для строительства жилья.
Фото: pexels
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