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В Ереване задержали 18 участников акции протеста

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Протестующие потребовали от властей страны отказа от подписания документа о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. 

Полицейские в столице Армении задержали 18 участников протестных акций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на в пресс-службу правоохранительного ведомства.

Отмечается, что в Ереване протестующие перекрыли движение на главных улицах города. Тем самым они требовали от правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна отказа о подписании документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. 

По мнению протестующих, такое решение равноценно сдаче суверенных территорий соседям.

В полиции заявили, что задержания были необходимы, так как собравшиеся отказались выполнять требования стражей порядка.

Ранее российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Видео: YouTube / Aysor TV

Теги: армения, демаркация, ереван, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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