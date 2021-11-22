В Ереване задержали 18 участников акции протеста

Протестующие потребовали от властей страны отказа от подписания документа о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

Полицейские в столице Армении задержали 18 участников протестных акций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на в пресс-службу правоохранительного ведомства.

Отмечается, что в Ереване протестующие перекрыли движение на главных улицах города. Тем самым они требовали от правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна отказа о подписании документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

По мнению протестующих, такое решение равноценно сдаче суверенных территорий соседям.

В полиции заявили, что задержания были необходимы, так как собравшиеся отказались выполнять требования стражей порядка.

Ранее российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Видео: YouTube / Aysor TV