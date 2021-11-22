В Ереване задержали 18 участников акции протеста

Полицейские в столице Армении задержали 18 участников протестных акций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на в пресс-службу правоохранительного ведомства.
Отмечается, что в Ереване протестующие перекрыли движение на главных улицах города. Тем самым они требовали от правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна отказа о подписании документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.
По мнению протестующих, такое решение равноценно сдаче суверенных территорий соседям.
В полиции заявили, что задержания были необходимы, так как собравшиеся отказались выполнять требования стражей порядка.
Ранее российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Видео: YouTube / Aysor TV
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