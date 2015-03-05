В Ереване водители автобусов вышли на забастовку

Транспортный коллапс в городе продолжается. Водители не собираются приступать к работе.

В понедельник, 13 декабря, тысячи жителей Еревана опоздали на работу из-за забастовки водителей автобусов. Недовольные работники вышли против новой платежной системы, внедренной мэрией столицы Армении. Автобусные станции оказались переполнены пассажирами.

Водители потребовали вернуться к прежней плановой системе оплаты. По ней водитель получал минимальную зарплату и "черный" доход от проезда. Мэрия Еревана заверила, что новая партия автобусов, приобретенная властями, уже вышла на свои маршруты. Кроме того, до внедрения электронного способа платежа аппараты принимали только монеты номиналом в 100 драмов. Забастовка водителей продолжается.

Напомним, что жители Еревана постоянно сталкиваются с проблемой общественного транспорта. До приобретения нового парка автобусов горожане пользовались микроавтобусами, которые постоянно попадали в аварии.

Ранее мы сообщили, что Минтранс продолжает работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте.

Видео: YouTube / NEWS AM