В Ельце под окнами мэрии избили мужчину

Избиение совершалось в присутствии полицейского.

В городе Елец Липецкой области мужчину группа неизвестных избила мужчину в присутствии сотрудника правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный депутат Олег Хомутинников.

Видео снято из окна городской администрации. На кадрах ролика видно, что в избиении участвуют несколько мужчин. Свидетелем происшествия стал сотрудник полиции. Он призвал людей прекратить наносить удары по человеку, но его слова были проигнорированы.

По словам Хомутинникова, ранее потерпевший в драке выиграл тендер. По предварительным данным, сейчас он находится в реанимации.

В настоящее время следователи начали проверку произошедшего. Сообщается, что никаких заявлений от участников конфликта в органы внутренних дел не поступало.

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