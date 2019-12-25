В Ленобласти задержан уголовник с огнестрельным оружием

Волосовские полицейские задержали на улице вооруженного мужчину.

Следователи проводят дознание по факту незаконного ношения огнестрельного оружия, обнаруженного при досмотре сотрудниками полиции у ранее судимого мужчины. Инцидент произошел в Волосовском районе Ленинградской области 12 мая; по сообщению пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, гражданин 47 лет, прежде привлекавшийся к уголовной ответственности, был остановлен сотрудниками угрозыска для досмотра. При себе у него оказался предмет, который экспертиза признала пригодным для стрельбы пистолетом.

Оружие изъято, владелец пистолета задержан, осуществляются дополнительные следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего. По итогам расследования может быть возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его частей и боеприпасов".

Недавно в Госдуме предложили ужесточить ответственность за оборот оружия после стрельбы в казанской школе, жертвами которой стали девять человек и более двадцати пострадали.

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