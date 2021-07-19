В Екатеринбурге из-за ливня рухнул потолок в торговом центре

В результате происшествия никто не пострадал.

В Екатеринбурге из-за сильного ливня рухнул потолок в торговом центре. Об этом информирует издание "Известия".

Инцидент произошел 18 июля. После обвала вода хлынула на головы посетителей ТЦ. По словам очевидцев, эвакуация присутствующих началась не сразу после ЧП. В результате обвала потолка никто не пострадал. Кроме того, в самом ТЦ был затоплен подземный переход.

Отметим, вследствие непогоды накануне в Екатеринбурге было приостановлено трамвайное движение. Ливневые канализации не смогли справиться с нагрузкой, вследствие чего дороги были затоплены. Подобные проблемы возникли сразу в нескольких районах города.

Ранее на Саратов обрушился мощный ливень. Его сопровождал шквальный ветер. Из-за непогоды была повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция.

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