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В Екатеринбурге из-за ливня рухнул потолок в торговом центре

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В результате происшествия никто не пострадал.

В Екатеринбурге из-за сильного ливня рухнул потолок в торговом центре. Об этом информирует издание "Известия".

Инцидент произошел 18 июля. После обвала вода хлынула на головы посетителей ТЦ. По словам очевидцев, эвакуация присутствующих началась не сразу после ЧП. В результате обвала потолка никто не пострадал. Кроме того, в самом ТЦ был затоплен подземный переход.

Отметим, вследствие непогоды накануне в Екатеринбурге было приостановлено трамвайное движение. Ливневые канализации не смогли справиться с нагрузкой, вследствие чего дороги были затоплены. Подобные проблемы возникли сразу в нескольких районах города.

Ранее на Саратов обрушился мощный ливень. Его сопровождал шквальный  ветер. Из-за непогоды была повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция. 

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Теги: екатеринбург, ливни, рухнул потолок, торговый центр
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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