На Саратов обрушился мощный ливень

Из-за стихии упали десятки деревьев, были повреждены автомобили.

Как сообщила местная администрация, 40 заявок после ливня было связано с поваленными деревьями и упавшими ветвями. Всего на пульт в городской ЕДДС поступилл 44 обращения.

Стихия обрушилась на Саратов в четверг, 15 июля. В городе прошел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром с порывами до 18 м/с.

Такжен из-за ливня была повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, а у одного частного дома выбито стекло. О пострадавших не сообщается.

Ранее на видео попал аэропорт Шереметьево, который затопило после сильного дождя.

Видео: Instagram / alexgonsales

Telegram / ТАСС