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Вчера, 21:32
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На Саратов обрушился мощный ливень

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Из-за стихии упали десятки деревьев, были повреждены автомобили.

Как сообщила местная администрация, 40 заявок после ливня было связано с поваленными деревьями и упавшими ветвями. Всего на пульт  в городской ЕДДС поступилл 44 обращения.

Стихия обрушилась на Саратов в четверг, 15 июля. В городе прошел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным  ветром с порывами до 18 м/с.

Такжен из-за ливня была повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, а у одного частного дома выбито стекло. О пострадавших не сообщается. 

Ранее на видео попал аэропорт Шереметьево, который затопило после сильного дождя

Видео: Instagram / alexgonsales

            Telegram / ТАСС

Теги: непогода, саратов, ураган
Категории: Новости России, Лента новостей,

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