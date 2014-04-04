На Саратов обрушился мощный ливень

Как сообщила местная администрация, 40 заявок после ливня было связано с поваленными деревьями и упавшими ветвями. Всего на пульт в городской ЕДДС поступилл 44 обращения.
Стихия обрушилась на Саратов в четверг, 15 июля. В городе прошел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром с порывами до 18 м/с.
Такжен из-за ливня была повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, а у одного частного дома выбито стекло. О пострадавших не сообщается.
Ранее на видео попал аэропорт Шереметьево, который затопило после сильного дождя.
Видео: Instagram / alexgonsales
Telegram / ТАСС
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