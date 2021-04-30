В ЕВС объяснили отстранение Белоруссии от участия в Евровидении

В этом году Белоруссия не будет участвовать в песенном конкурсе.

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Карран назвал политический подтекст песни причиной недопуска Белоруссии на конкурс "Евровидение". Об этом сообщило издание The Guardian.

В этом случае ситуация была для нас совершенно понятной, особенно с учетом того, что происходит в Белоруссии, на фоне того, что произошло после выборов в прошлом году. Ноэль Карран, глава ЕВС

Ноэль Карран отметил, что организаторы стремятся к обеспечению беспристрастности конкурса. Поэтому в этом году Белоруссия не будет участвовать в песенном конкурсе.

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award.

Фото: Twitter / Eurovision

Видео: Youtube / Eurovision Song Contest