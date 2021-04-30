В ЕВС объяснили отстранение Белоруссии от участия в Евровидении

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Карран назвал политический подтекст песни причиной недопуска Белоруссии на конкурс "Евровидение". Об этом сообщило издание The Guardian.
В этом случае ситуация была для нас совершенно понятной, особенно с учетом того, что происходит в Белоруссии, на фоне того, что произошло после выборов в прошлом году.
Ноэль Карран, глава ЕВС
Ноэль Карран отметил, что организаторы стремятся к обеспечению беспристрастности конкурса. Поэтому в этом году Белоруссия не будет участвовать в песенном конкурсе.
Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award.
Фото: Twitter / Eurovision
Видео: Youtube / Eurovision Song Contest
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