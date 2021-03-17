После случая в Чероки произошло два подобных случая в Атланте.

В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне. Об этом говорится в официальном сообщении офиса местного шерифа. Ранее стало известно, что при нападении погибли три человека, еще двое пострадали. Инцидент произошел в Чероки.

Подозреваемый в стрельбе находится под стражей….Мы продолжаем выяснять... И мы не знаем, является ли он (задержанный) и подозреваемым в инциденте в Атланте. сообщение американской полиции

Местный телеканал FOX5 со ссылкой на представителя офиса шерифа Джея Бэйкера рассказал, что после преступления мог скончаться еще один пострадавший. Таким оразом число жертв могло увеличиться до четырех человек.

В настоящее время подозреваемый задержан. Стрелком считают 21-летнего Роберта Аарона Лонга, который живет в округе Чероки в городе Вудсток. Молодой человек пытался скрыться с места преступления на машине. Его поймали спустя несколько часов после трагедии. После инцидента в Чероки произошли аналогичные случаи еще в двух спа-салонах Атланты - Aroma Therapy и Gold Spa. В одном из них погибла женщина, в другом - еще три посетительницы.

В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры.

Фото: FOX5

Видео: YouTube / CBS46 Atlanta