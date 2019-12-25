В Москве прохожий ночью нашел коляску с ребенком

В Москве прохожие нашли коляску с ребенком и сообщили в полицию.
ТАСС со ссылкой на представителя столичного Главного следственного управления СК сообщает, что следователи проверяют обстоятельства инцидента с брошенным ночью младенцем. Как удалось установить, случайный прохожий нашел ночью коляску, в которой был младенец. Ребенка госпитализировали в больницу. Медики осмотрели ребенка, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщают "Известия", полиция установила мать малыша. Ей оказалась 34-летняя гражданка Киргизии. Женщина пояснила, что оставила ребенка случайно. У 11-месячного малыша нет документов.
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Фото:Piter.TV
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