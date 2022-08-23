По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

В Донецке зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в центре Донецка. Кулемзин отметил, что под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Кроме того, попадания украинских снарядов были зафиксированы в районе проспекта Маяковского.

По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Ранее в генштабе ВСУ заявили, что армия РФ продолжает наступление на Авдеевском направлении

Видео: Telegram / Типичный Донецк