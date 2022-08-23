Генштаб ВСУ: армия РФ продолжает наступление на Авдеевском направлении

Александр Штупун сообщил об огне средствами артиллерии и авиаударах.

Генеральный штаб Украины Вооруженных силы Украины рассказал о том, что российская армия продолжает наступление на Авдеевском направлении. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Александр Штупун. Он признал, что киевское командование знает о продвижении ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР около городов Красногоровка и Первомайский. По данным Генштаба ВСУ, также "противники" наступают и на Новопавловском направлении, в районе населенного пункта Новомихайловка и Золотая Нива.

Генштаб ВСУ уведомил население страны о мощном огне всех видов российской артиллерии. Одновременно с этим ВС РФ наносят авиаудары по всей линии фронта.По информации от Штупуна, ВС РФ атакуют позиции украинских националистов около Артёмовска, Майорска, Соледара, Зайцево.

Генштаб ВСУ: российская армия наносит огневое поражение к северо-западу от Славянска.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV