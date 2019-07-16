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Видео: УАЗ ушел от обстрела на Донбассе задним ходом

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Кадры были сделаны с воздуха.

Автомобиль попал на видео в то время, когда пытался скрыться от обстрела на Донбассе. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Военный осведомитель".

УАЗ ДНР уходит от обстрела вооруженных сил Украины. Ясиноватский район. Июнь, 2019 год.

Кадры были сделаны с воздуха. В начале ролика видно, как по земле наносится несколько ударов. После этого выбегают двое мужчин, подбегают к автомобилю, залезают в него и уезжают задом на большой скорости. Только достигнув безопасного расстояния, УАЗ развернулся и уехал.

Ранее момент обстрела украинской базы попал на видео.

Видео:  Telegram/ Военный осведомитель 

Теги: донбасс, уаз
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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