Видео: УАЗ ушел от обстрела на Донбассе задним ходом

Автомобиль попал на видео в то время, когда пытался скрыться от обстрела на Донбассе. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Военный осведомитель".
УАЗ ДНР уходит от обстрела вооруженных сил Украины. Ясиноватский район. Июнь, 2019 год.
Кадры были сделаны с воздуха. В начале ролика видно, как по земле наносится несколько ударов. После этого выбегают двое мужчин, подбегают к автомобилю, залезают в него и уезжают задом на большой скорости. Только достигнув безопасного расстояния, УАЗ развернулся и уехал.
Ранее момент обстрела украинской базы попал на видео.
Видео: Telegram/ Военный осведомитель
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