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В Домодедово пьяный мужчина угрожал взорвать гранату

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Злоумышленник самостоятельно сообщил полицейским о наличии взрывного устройства.

В аэропорту Домодедово правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который сообщил, что у него есть граната и он может ее взорвать. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, пьяный мужчина подошел к полицейскому и рассказал, что "у него есть граната и он может ее взорвать". Правоохранители задержали злоумышленника. 

По данным пресс-службы аэропорта, инцидент произошел в 11:26. В ходе досмотра взрывное устройство не обнаружили. Добавим, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.

Ранее Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов.

Видео: Telegram / SHOT

Фото: Telegram / 112

Теги: аэропорт, граната, домодедово, злоумшленник
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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