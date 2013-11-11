В Домодедово пьяный мужчина угрожал взорвать гранату

В аэропорту Домодедово правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который сообщил, что у него есть граната и он может ее взорвать. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ТАСС, пьяный мужчина подошел к полицейскому и рассказал, что "у него есть граната и он может ее взорвать". Правоохранители задержали злоумышленника.
По данным пресс-службы аэропорта, инцидент произошел в 11:26. В ходе досмотра взрывное устройство не обнаружили. Добавим, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.
Ранее Минобороны опубликовало видео спасения панамского судна от пиратов.
Видео: Telegram / SHOT
Фото: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все