В Домодедово пьяный мужчина угрожал взорвать гранату

Злоумышленник самостоятельно сообщил полицейским о наличии взрывного устройства.

В аэропорту Домодедово правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который сообщил, что у него есть граната и он может ее взорвать. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, пьяный мужчина подошел к полицейскому и рассказал, что "у него есть граната и он может ее взорвать". Правоохранители задержали злоумышленника.

По данным пресс-службы аэропорта, инцидент произошел в 11:26. В ходе досмотра взрывное устройство не обнаружили. Добавим, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит в штатном режиме.

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Видео: Telegram / SHOT

Фото: Telegram / 112