В ДТП с фурами и микроавтобусом в Ульяновской области погибли 16 человек

Известно, что 15 погибших были пассажирами маршрутки, еще один – водитель большегруза.

Сегодня, 21 августа, в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщили в ТАСС.

Дорогу не смогли поделить две фуры и микроавтобус. Три человека попали в больницу, еще один был отпущен на амбулаторное лечение.

Известно, что 15 погибших были пассажирами маршрутки, еще один – водитель большегруза.

Среди погибших и пострадавших нет детей. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv