Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой

В результате ДТП под Вологдой загорелись семь машин. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 20 августа на 108-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск. Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. В результате ДТП все автомобили загорелись.
Сообщается об одном погибшем человеке. Еще семеро обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом.
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