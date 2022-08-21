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Семь машин загорелись после ДТП под Вологдой

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Сообщается об одном погибшем человеке.

В результате ДТП под Вологдой загорелись семь машин. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 августа на 108-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск. Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. В результате ДТП все автомобили загорелись.

Сообщается об одном погибшем человеке. Еще семеро обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае иномарка столкнулась с рейсовым автобусом.

Видео: ВКонтакте / ЧП | ДТП | Криминал | Вологодская область

Теги: вологда, грузовик, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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