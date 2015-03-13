Сообщается о 14 погибших в результате ДТП.

В Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Николаевском районе. Частный микроавтобус столкнулся с грузовыми автомобилями. Сообщается о 14 погибших в результате ДТП. В экстренных службах отметили, что в микроавтобусе могли находиться граждане Казахстана.

Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Ранее мы сообщали, что семь машин загорелись после ДТП под Вологдой.

Видео: Telegram / 112