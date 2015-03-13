В Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел в Николаевском районе. Частный микроавтобус столкнулся с грузовыми автомобилями. Сообщается о 14 погибших в результате ДТП. В экстренных службах отметили, что в микроавтобусе могли находиться граждане Казахстана.
Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
Ранее мы сообщали, что семь машин загорелись после ДТП под Вологдой.
Видео: Telegram / 112
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