В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек

Еще 30 пассажиров пострадали.

В ДТП с автобусом на западе Турции погибли по меньшей мере девять человек. Еще около 30 пассажиров получили травмы. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители Анатолийского агентства. Авария произошла из-за столкновения автобуса с грузовиком. Инцидент зафиксирован в районе Сома, расположенного в провинции Маниса.

Журналисты из Anadolu уточнили, что рейсовый автобус следовал из Стамбула в Измир. После ДТП с грузовиком шестеро человек погибли на месте трагедии. Еще трое были госпитализированы в больницу, где и скончались. Оставшиеся пострадавшие также находятся в стационаре. В общей сложности в салоне автобуса находилось 50 человек. Ведется расследование по факту произошедшего.

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Видео: YouTube / HABER Ci