Подозреваемый раскаялся в своей противоправной деятельности.

На территории города Донецка сотрудники регионального силового ведомства страны задержали местного жителя, который готовил теракт в здании районной прокуратуры. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в социальных сетях официальный представитель УФСБ России по Донецкой народной республики Арина Клепанова. Пресс-секретарь указала на то, что по заданию киевского режима мужчина намеревался подорвать самодельное взрывное устройство, созданное на базе украинской противопехотной мины. Совершить преступление он планировал в дневное время суток, чтобы трагедия нанесла максимальный ущерб. Фигурант расследования отметил, что был завербован иностранцами через чаты проукраинских групп.

Указал мне, что в целях устрашения местного населения необходимо осуществить подрыв одного из учреждений в г. Донецк. В качестве цели выбрал прокуратуру района. допрос задержанного

Мужчина раскаялся в содеянном. Он признал свою вину и призвал россиян не совершать его ошибок. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлении к преступлению, террористическом акте, а также о незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств или взрывчатых веществ.

За стрельбу в воздух на улице житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР