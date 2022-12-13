МВД призвало жителей населенного пункта соблюдать общественный порядок.

В ДНР сообщили о задержании шестерых несовершеннолетних в Макеевке. Сотрудники МВД пресекли собрание детей от 7 до 18 лет. Информацию об этом опубликовали РИА Новости.

Известно, что накануне, 4 марта, подростки собрались в центре города. Правоохранители задержали шесть детей и провели с ними профилактическую беседу. По предварительным данным, школьники состоят в нашумевшей группировке "ЧВК Редан". Данные проверяются.

МВД ДНР призвало жителей Макеевки соблюдать общественный порядок. Стражи порядка отметили, что толпы людей могут стать "мишенью" для ВСУ.

Ранее на Piter.tv выяснили, как одеваются в ЧВК "Редан": собираем лук молодёжной субкультуры.

Фото: Piter.tv