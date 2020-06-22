Марш состоялся в различных городах страны в воскресенье.

В Черногории возобновились массовые протесты верующих, которые вышли на улицы, чтобы выступить против преследования Сербской православной церкви (СПЦ) и спорного закона о свободе вероисповедания.

На местах работали правоохранительные органы. Они задерживали и допрашивали служителей СПЦ. Местный информационный портал UN4S сообщил, что духовенство не рассчитывало на задержания священников. Так, в городе Мойковац правоохранители задержали священника Александра Крговича, а в поселке Жабляк полицейские поймали священника Миливое Йововича. Также на допросы вызвали отца Младена Томовича и Николу Радовича.

Около трех месяцев в Сербии не проводились массовые молебны и шествия верующих. Они не могли поддерживать СПЦ и выступать против закона о религиозных объединениях из-за пандемии коронавируса.

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Видео: Youtube/Al Jazeera English