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В Черногории легализовали однополые пары
Сегодня, 8:29
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lesjasap

В Черногории легализовали однополые пары

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"За" закон проголосовали 42 депутата при необходимом минимуме в 41 голос.

В Черногории легализовали однополые пары. Об этом сообщили журналисты из REGNUM. Они сослались на решение местного парламента. Депутаты днем 1 июня приняли законопроект о легализации однополых партнерств. "За" данную инициативу выступили 42 человека, еще пятеро - против. Для принятия документа необходимо было набрать 41 голос в поддержку.

Напомним, что согласно законодательству Черногории однополые партнеры будут пользоваться аналогичными правами с гетегосексуальными парами. Однако в первом случае граждане страны не смогут усыновлять детей.

В Черногории возобновились массовые протесты верующих.

Теги: лгбт, черногория
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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