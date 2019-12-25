В Черногории легализовали однополые пары. Об этом сообщили журналисты из REGNUM. Они сослались на решение местного парламента. Депутаты днем 1 июня приняли законопроект о легализации однополых партнерств. "За" данную инициативу выступили 42 человека, еще пятеро - против. Для принятия документа необходимо было набрать 41 голос в поддержку.
Напомним, что согласно законодательству Черногории однополые партнеры будут пользоваться аналогичными правами с гетегосексуальными парами. Однако в первом случае граждане страны не смогут усыновлять детей.
В Черногории возобновились массовые протесты верующих.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все