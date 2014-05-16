В Чернобаевке Херсонской области подняли российский флаг

Поселок находится под контролем Вооруженных сил РФ.

В поселке Чернобаевка Херсонской области подняли российский флаг. Об этом сообщает "РИА Новости".

Флаг был поднят у здания местного исполкома, рядом с которым расположен международный аэропорт "Херсон". Также сообщается, что российские силовики сняли украинские таблички со здания администрации Чернобаевки.

Отметим, что поселок находится под контролем Вооруженных сил РФ. Бывший глава администрации Игорь Дударь сбежал на территорию, подконтрольную Украине.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили склад вооружения в Запорожской области.

Видео: Telegram / РИА Новости