Пострадали около 60 пассажиров.

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства Associated Press. По данным СМИ, трагедия произошла около Праги, в районе станции Чески-Брод. На данный момент известно, что около 60 пассажиров получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас железнодорожные пути, которые ведут из Праги на восток страны, временно перекрыты. Эксперты устанавливают причину произошедшего. Очевидцы рассказали, что около 00:30 часов по местному времени пассажирский состав врезался в стоящий на путях грузовой поезд.

Напомним, что аналогичный случай в Чехии произошел неделю назад. Тогда в лобовом столкновении участвовало два пассажирских поезда. Из-за инцидента погибло трое пассажиров, еще 20 человек пострадали.

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Видео: novinky.cz