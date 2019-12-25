В США завершился процесс по делу Евгения Никулина

Присяжные вынесут решение о виновности гражданина РФ по девяти пунктам расследования.

В США завершился процесс по делу гражданина РФ Евгения Никулина. Согласно протоколу судебного заседания, присяжные обсудят вердикт фигуранту расследования. Ранее инстанция объявила, что процесс по данному делу расписан до 17 июля. Однако он завершился быстрее из-за того, что обвинение завершило опрос свидетелей, а сторона защиты решила никого не вызывать.

В результате мера наказания для Никулина будет определена 10 июля. Присяжные ответят на вопрос о том, виновен ли подозреваемый по каждому из девяти предъявленных ему пунктов.

Напомним, что Никулин обвиняется в незаконном получении доступа к личной информации на разных сайтах. Молодого человека считают причастным к мошенничеству. Его задержала чешская полиция в сотрудничестве с ФБР в Праге 5 октября 2016 года. В марте 2018 года россиянина постановили выдать США, но в апреле того же года данное решение отменил Конституционный суд Чехии.

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Видео: YouTube / ABC News